قريباً.. محاكمة 45 إرهابياً متهمين بتفجير مساجد واغتيال رجال أمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تعتزم المحكمة الجزائية المتخصصة عقد أولى جلساتها قريباً للاستماع للوائح اتهام النيابة العامة ضد خلية إرهابية مكونة من 45 متهما، لقيامهم بأعمال إرهابية في 4 مناطق داخل تعتزم المحكمة الجزائية المتخصصة عقد أولى جلساتها قريباً للاستماع للوائح اتهام النيابة العامة ضد خلية إرهابية مكونة من 45 متهما، لقيامهم بأعمال إرهابية في 4 مناطق داخل السعودية ومن أبرز جرائم التي تتهم بها تلك الخلية الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، والاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي (رحمه الله) والتي وقعت في يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437 هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها. كما شارك أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.



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