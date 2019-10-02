شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة توجه بالقبض على معنف طفل بالضرب والحرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

وجهت النيابة العامة بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص، إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف ويحرق أجزاء من جسد طفل.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد ( ٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، مشددة على أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.