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النيابة العامة توجه بالقبض على معنف طفل بالضرب والحرق

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

وجهت النيابة العامة بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص، إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف ويحرق أجزاء من جسد طفل.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد ( ٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، مشددة على أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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