، توقيع اتفاقية مسار سريع بين "الملكية الفكرية "ومكتب البراءات الامريكي ،

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وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية "USPTO" اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 27 سبتمبر 2018م.
وجاء التوقيع على هامش أعمال الجمعية العمومية "59" للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في جنيف.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ووكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية أندريه يانكو؛ رغبةً في تطوير الشراكة الثنائية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز العلاقة بين الجانبين لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وجذب مقدمي طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية لتسجيل اختراعهم وعلاماتهم التجارية في السعودية، مما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة لا سيما جذب الاستثمارات بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية إجراءات منح براءات الاختراع والعلامات التجارية في الهيئة.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى من خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية والمنعقدة حالياً في جنيف إلى تعزيز الشراكة بين البلدان الأعضاء وزيادة التعاون في مجال الملكية الفكرية إضافة إلى مناقشة الأولويات والبرامج التعاونية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 03:10 PM
لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية السعودية بأمريكا
وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية "USPTO" اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 27 سبتمبر 2018م.
وجاء التوقيع على هامش أعمال الجمعية العمومية "59" للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في جنيف.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ووكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية أندريه يانكو؛ رغبةً في تطوير الشراكة الثنائية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز العلاقة بين الجانبين لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وجذب مقدمي طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية لتسجيل اختراعهم وعلاماتهم التجارية في السعودية، مما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة لا سيما جذب الاستثمارات بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية إجراءات منح براءات الاختراع والعلامات التجارية في الهيئة.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى من خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية والمنعقدة حالياً في جنيف إلى تعزيز الشراكة بين البلدان الأعضاء وزيادة التعاون في مجال الملكية الفكرية إضافة إلى مناقشة الأولويات والبرامج التعاونية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
، توقيع اتفاقية مسار سريع بين "الملكية الفكرية "ومكتب البراءات الامريكي ،
المصدر : الخليج 365
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