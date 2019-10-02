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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من العقوبات على 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.760.000 ريال، خلال شهرَي يونيو وأغسطس من العام الحالي.
وقالت الوزارة: أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، والتعدي على الحيوانات بالإساءة، ونقل حيوانات مشتبه بإصابتها بالأمراض بين المناطق، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية ومنها عدم وجود تراخيص أو عدم تجديدها أو التصرف بتلك المشاريع دون الرجوع للوزارة.
وأضاف: المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بعدد 17 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بخمس مخالفات، ثم منطقة عسير بثلاث مخالفات ثم جازان بعدد مخالفتين، وأخيراً مخالفة واحدة في منطقة القصيم.
وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان.
ودعت "البيئة" ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.
غرامات مليونية لـ28 مخالفاً لـ"الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-02
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من العقوبات على 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.760.000 ريال، خلال شهرَي يونيو وأغسطس من العام الحالي.
وقالت الوزارة: أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، والتعدي على الحيوانات بالإساءة، ونقل حيوانات مشتبه بإصابتها بالأمراض بين المناطق، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية ومنها عدم وجود تراخيص أو عدم تجديدها أو التصرف بتلك المشاريع دون الرجوع للوزارة.
وأضاف: المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بعدد 17 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بخمس مخالفات، ثم منطقة عسير بثلاث مخالفات ثم جازان بعدد مخالفتين، وأخيراً مخالفة واحدة في منطقة القصيم.
وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان.
ودعت "البيئة" ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
02:29 PM
أبرز المخالفات تضمنت "عدم وجود تراخيص وبيع منتجات غير آمنة"
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من العقوبات على 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.760.000 ريال، خلال شهرَي يونيو وأغسطس من العام الحالي.
وقالت الوزارة: أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، والتعدي على الحيوانات بالإساءة، ونقل حيوانات مشتبه بإصابتها بالأمراض بين المناطق، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية ومنها عدم وجود تراخيص أو عدم تجديدها أو التصرف بتلك المشاريع دون الرجوع للوزارة.
وأضاف: المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بعدد 17 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بخمس مخالفات، ثم منطقة عسير بثلاث مخالفات ثم جازان بعدد مخالفتين، وأخيراً مخالفة واحدة في منطقة القصيم.
وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان.
ودعت "البيئة" ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.
، غرامات مليونية لـ28 مخالفاً لـ"الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان" ،
المصدر : الخليج 365
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