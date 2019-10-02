أول تعليق لهيئة حقوق الإنسان على واقعة الطفل المعنّف

أكّدت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في “تويتر”: رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف.. وقالت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام #حماية_الطفل ونظام #الحماية_من_الإيذاء.

وكان في وقت سابق قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩ أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.