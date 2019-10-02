أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع @mlsd_1919أو الاتصال على 1919.
وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من العمل على واقعة تعذيب رجل لطفل بطريقة وحشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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