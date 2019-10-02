أول تعليق من العمل على واقعة تعذيب رجل لطفل بطريقة وحشية

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.