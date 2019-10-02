توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية “هيكا” بضعة أيام.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: يُتوقع أن تستمر الحالة بضعة أيام بإذن الله. وأضاف: في حادث نادر، امتداد السحب من جازان إلى المدينة مرورًا بمكة وعسير والباحة في أقل من “٢٤” ساعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يعلق على الحالة هيكا.. ويكشف عن حدث نادر وقع في عدة مناطق بالمملكة في أقل من 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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