أعرب عدد من سكان حي الجامعة بجدة عن استيائهم من وجود مستنقعات وحشرات أعاقتهم عن أداء أعمالهم، إثر تفجّر تمديدات المياه المحلاة؛ نتيجة قوة الضخ.
وقال المواطن ناشي الحربي، أحد سكان الحي عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المشكلة قائمة منذ 6 أشهر، لافتاً إلى أن التسريبات تسببت في إعاقة السير، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع شركة المياه التي أفادت بأن التسريبات نتيجة المياه الجوفيه وأن المسؤولية تقع على البلدية، فيما ردت البلدية بأنها ليست مسؤولة عن ذلك.
من جانبه، أوضح متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، أن التسريبات الموجودة بالحى تخص شركة المياه المحلاة وبدأ العمل على معالجتها، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم بأعمال صيانة للطرق بعد انتهاء شركة المياه من معالجة التسريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان حي الجامعة بجدة يشكون من تجمع حشرات بمستنقعات.. ومتحدث الأمانة يرد- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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