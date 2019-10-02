هيئة «حقوق الإنسان»: رصدنا واقعة تعنيف طفل «المقطع القاسي».. ونتابع الإجراءات

أكدت هيئة حقوق الإنسان، رصدها لما تم تداوله عن تعنيف رجل لطفل بطريقة قاسية، مُشيرة إلى أنها تُتابع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الهيئة: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إنقاذ الطفل المعنف من المجرم.

وأضافت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

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وفي وقت سابق، تداول نشطاء مقطع فيديو لرجل يعنف طفل بطريقة قاسية؛ حيث يقوم بضربه على رأسه وإمساكه من رقبته.

وأظهر مقطع الفيديو، استخدام الرجل «ولاعة» وتعذيب الطفل بها وسط بكائه وصراخه المتواصل، فيما لم يتضح بعد المدينة التي شهدت الواقعة.

ودشن نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاجًا، باسم «أنقِذوا الطفل المعنف من المجرم»، مطالبين بمحاسبة الرجل على ما اقترفه بحق الطفل.