تخص التقاعد.. «الشورى» يوافق على تفاهم سعودي - مصري.. ويناقش «تقرير كفالة»

وافق مجلس الشوري، اليوم الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي وافق خلالها أيضًا على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.

وأيضًا، وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

وناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439- 1440هـ.

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ومن جانبه، يرى عضو الشورى عبدالإله ساعاتي، أن «كفالة» من الأذرع الهامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل، لافتًا لضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبء على تلك المنشآت.

وطالب العضو علي السبهان، بضرورة توسيع برنامج «كفالة» ليشمل دعم إنشاء المنشآت متناهية الصغر العاملة في مجال التجزئة والخدمات المحلية، وأن يوجه لفئة الشباب غير الحائزين على شهادات دراسية في محافظات وأرياف المملكة.

وأشار العضو عبدالرحمن هيجان، إلى أن «كفالة» يواجه تحديات كبيرة من ضمنها الطبيعة المؤقتة لهذا البرنامج؛ مما يسبب انخفاض الثقة به من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

ودعا العضو خالد السيف إلى دعم البرنامج وتعزيز دوره وتنويع مصادر دخله لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لرفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.