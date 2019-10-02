«مدني الخبر» يُنقذ طفلًا احتجزه اندلاع حريق بحي الراكة

نجح أفراد مديرية الدفاع المدني بمحافظة الخبر، في إخماد حريق اندلع بمكيف غرفة بشقة في حي الراكة؛ نتج عنه احتجاز أحد الأطفال. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال «الدفاع المدني»: أخمد مدني الخبر حريقًا اندلع بمكيف غرفة بشقة في حي الراكة؛ نتج عنه احتجاز طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات. وأشار الدفاع المدني، إلى أنه تم نقل الطفل للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدًا أن الطفل حاليًا صحته جيدة.

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