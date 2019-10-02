السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية



حائل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع وعددا من مسؤولي البرنامج.

ورحب سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالمهندس المزروع ومرافقيه، منوهاً سموه بأهمية المشروعات الصناعية والخدمات اللوجستية، مؤكداً الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة ودور مثل هذه المشروعات في توفير فرص العمل للأيدي الوطنية المؤهلة.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية شرحاً عن البرنامج وأهم أهدافه، مستعرضاً آليات التعاون والعمل المستقبلي فيما يخدم تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

// انتهى //

14:32ت م

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