السعودية اليوم / مركزالتميز بتعليم المدينة المنورة يختتم مشروع " صناعة التميز "



المدينة المنورة 03 صفر 1441هـ الموافق 02 أكتوبر 2019م واس

اختتم مركز التميز بالمدينة المنورة أمس، مشروعه التدريبي " صناعة التميز " وذلك ضمن خطته التشغيلية، التي تهدف إلى تهيئة الميدان التربوي للمشاركة في جائزة التعليم بشكل مبكر، بالإضافة إلى التوسع في نشر ثقافة التميز.

وتم تنفيذ المشروع من خلال حزمة من البرامج الإجرائية والتدريبية، التي شملت جميع الفئات المستهدفة لجائزة التعليم في المنطقة، حيث نُفذت هذه الحزمة على شكل (4) برامج متسلسلة بالشراكة مع مكاتب التعليم بالمدينة، بواقع يوم تدريبي لكل مكتب.

وأوضح مدير مركز التميز بمنطقة المدينة المنورة فهد بن أحمد الإمام, أن المركز سيقوم خلال الأيام القادمة بإطلاق حزمة أخرى، تستهدف مكاتب التعليم خارج المدينة، إضافة إلى مجموعة من البرامج التأهيلية التخصصية الموجهة لكل فئة .

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13:54ت م

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