

ينبع 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

تحتفي إدارة تعليم ينبع الأسبوع القادم بـ "اليوم العالمي للمعلم 2019م"، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، الذي يعد بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، حيث يأتي احتفال المنظمة لهذا العام تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة" تقديراً لدور المعلم ومكانته لدى وزارة التعليم، باعتباره ركناً من أركان العملية التعليمية، وتناغماً مع تلك المكانة والدور الذي يحظى به عالمياً.

وأوضح مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي أن الاحتفاء بالمعلم يأتي تأكيداً على مكانته، وتعزيزاً لدوره ورسالته السامية، مضيفاً أن الاحتفاء بالمعلم لا يقف عند هذا اليوم، فوزارة التعليم توليه جل اهتمامها باعتباره أهم أقطاب العملية التعليمية، والركيزة الأساسية في تطوير التعليم، راجياً لهم مزيداً من التميز والنجاح في أداء رسالتهم.

من جانبها أشارت المساعد للشؤون التعليمية أديبة حميدي الفايدي أن الإدارة وجهت جميع المدارس ومكاتب التعليم التابعة له أن تولي هذا اليوم جل الاهتمام من خلال تنفيذ العديد من المناشط التربوية المتنوعة والفعاليات المتميزة وتوظيف برامج الإذاعة الصباحية، والوسائل الإعلامية المتاحة بهذه المناسبة، وتكريم المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات تقديراً لجهودهم الرائدة.

وأكدت الفايدي حرص مدارس التعليم بينبع على إبراز دور المعلم في المجتمع، ومكانته عند أهل المعرفة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية كأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على جهوده الكبيرة ودوره الفاعل والمحوري في بناء المستقبل وصناعته باعتباره أحد أهم أدوات النهضة بالوطن.

يذكر أن الوزارة أطلقت الوسم الخاص بهذه المناسبة تحت عنوان #عطاء_المعلم_مستقبل_للوطن ذلك لاستثمار المنصات الإعلامية وتوحيد الخطاب الإعلامي واللوحات الدعائية التي تهدف إلى تعزيز دور ومكانة المعلم في مجتمعه.

// انتهى //

13:54ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم ينبع يحتفي بـ "اليوم العالمي للمعلم" بحزمة من البرامج المنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.