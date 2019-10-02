السعودية اليوم / النحاس يرأس وفد "التقاعد" المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

رأس معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته سلطنة عمان مؤخراً.

وأكد النحاس أن الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو تطوير الأنظمة التقاعدية المختلفة في دول

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع السابع عشر الذي عقد بدولة الكويت، كما تم بحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وكذلك إستراتيجية وخطة عمل أجهزة التقاعد للسنوات القادمة.

كما تم مناقشة تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها.

كما استعرض الاجتماع المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمَّن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل والتقرير المتعلق بتحصيل الاشتراكات وتعريف المبالغ، إضافة لمناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية.

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسرأس معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته سلطنة عمان مؤخراً.وأكد النحاس أن الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو تطوير الأنظمة التقاعدية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز آليات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم مصلحة دول المجلس ومواطنيها.كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع السابع عشر الذي عقد بدولة الكويت، كما تم بحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وكذلك إستراتيجية وخطة عمل أجهزة التقاعد للسنوات القادمة.كما تم مناقشة تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها.كما استعرض الاجتماع المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمَّن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل والتقرير المتعلق بتحصيل الاشتراكات وتعريف المبالغ، إضافة لمناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية.// انتهى //13:35ت م0092

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