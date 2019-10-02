السعودية اليوم / بلدية الخبر تنفذ 5967 جولة رقابية وترصد 9035 مخالفة وتغلق 198 منشأة خلال العام المنصرم



الخبر 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر خلال العام الماضي 1440هـ، 5967 جولة رقابية، استهدفت المنشآت الصحية، وذلك بهدف توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفات والعقوبات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن تلك الجولات الرقابية قد أسفرت عن رصد 9035 مخالفة، تم خلالها إغلاق 198 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أن تلك الحملات الرقابية استهدفت المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، مبيناً أنه بالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة، وكذلك نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة ومخالفة وضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث.

وأكد المهندس الزايدي استمرارية الجولات الرقابية بشكل موسع للتأكد من تطبيق المنشآت للأنظمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية وجودة مستوى الخدمة والنظافة العامة لتلك المحال والعاملين فيها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية، موضحاً أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم وأنها تعمل بشكل مكثف من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية.

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13:20ت م

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