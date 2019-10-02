السعودية اليوم / المركز العلمي بالطائف يحتفي بـ "الأسبوع العالمي للفضاء"



الطائف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

يحتفي مركز الطائف العلمي غداً، بـ "الأسبوع العالمي للفضاء"، الذي يحتفل به العالم منذ أن أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، وحددت مدة انعقاده خلال الفترة ما بين 4 - 10 أكتوبر من كل عام تحت عنوان "القمر: بوابة للنجوم".

ويقدم المركز العلمي خلال فترة انعقاد أسبوع الفضاء مجموعة من البرامج التي يسلط الضوء من خلالها على أهمية القمر باعتباره بوابة للنجوم، كما يحتفي بالذكرى الخمسين لأول خطوة بشرية على سطح القمر في 20 تموز/يوليه من عام 1969م، وللتمعن في قيمة وأهمية القمر في المساعي الفضائية المستقبلية للبشرية، كما يستقبل زواره خلال فترة الأسبوع العالمي للفضاء للاستمتاع بالقبة الفلكية التي تجسد الفضاء الخارجي والمجرات والكواكب والنجوم.

يذكر أن أسبوع الفضاء العالمي هو أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء، يحتفي بها في أكثر من 80 دولة في العالم بدور علماء التكنولوجيا والفضاء وإسهامهم في تحسين وضع الإنسان وبناء قوى المستقبل العاملة عن طريق إلهام التلاميذ وإبراز الدعم الشعبي لمشاهدة برامج الفضاء، وتثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليماتها وأنظمتها ومن أهمها معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ودخولها حيز التنفيذ 10 أكتوبر 1967م .

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13:07ت م

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