السعودية | الإحصاء: 2.780.295 دونما إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة

المناطق - الرياض

عقدت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، لقاءً تعريفيًّا في مقرها بالرياض للإعلان عن نتائج “مسح الإنتاج الزراعي” ثالث المسوح الإحصائية الزراعية الجديدة، الذي يتمُّ من خلاله توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني).

وجرى خلال اللقاء التعريف بتفاصيل نتائج مسح الحيازات الزراعية ومسح المشاريع الزراعية المتخصصة التي أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية؛ نظرًا لأهمية توفير بيانات إحصائية عن القطاع الزراعي، ودعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات في هذا القطاع.

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي على أهمية هذا اللقاء الذي جميع وسائل الإعلام وعملاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين والمهتمين بالقطاع الزراعي كونهم شركاء فعَّالين في تطوير العمل الإحصائي بالمملكة، مبينًا أهمية العمل التشاركي مع مستخدمي البيانات، وتعظيم سبل استخدامها للوصول للأهداف المرجوة.

وبين معاليه سعي الهيئة المستمر لسد فجوة الطلب المتزايد على البيانات الإحصائية وخصوصًا في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المملكة نموًّا متسارعًا وتطورًا غير مسبوق على جميع الأصعدة؛ الأمر الذي يحتم على الهيئة مواكبة هذا الحراك الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، إضافة إلى الشراكة القائمة مع جميع وسائل الإعلام لرفع الوعي الاحصائي، والتعاون في نشر البيانات الإحصائية التي تصدرها الهيئة للوصل لجميع عملائها والمعنيين بمنتجاتها الإحصائية.

وأظهرت نتائج مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018م أن إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة لعام 2017م قد بلغت (2.780.295) دونمًا، حُصد منها (2.639.983) دونمًا، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة (1.287.449) طنًّا؛ وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (70.1%) من إجمالي إنتاج الحبوب، أما الخضراوات المكشوفة فقد بلغت المساحة المزروعة بها (797.181) دونمًا، وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (88.3%) من إجمالي إنتاج الخضروات المكشوفة، بينما بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المحمية بالمملكة (31.937.643) مترًا مربعًا، وبلغ إجمالي عدد البيوت المحمية (71.424) بيتًا محميًّا.