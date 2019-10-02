شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يرفع شكره لخادم الحرمين وولي عهده لتعزيته في وفاة والدته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والدته.

كما قدم آل جابر شكره لقيادة الجمهورية اليمنية ورئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الشقيقة، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيسي الوزراء السابقين، وأصحاب المعالي والسعادة والمشايخ والأعيان في الجمهورية اليمنية الذين قدموا العزاء في وفاة والدته رحمها الله.

وواصل آل جابر في تغريدات على صفحته بموقع التواصل تويتر مقدما شكره لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء والفضيلة والسفراء والمسؤولين من مدنيين وعسكريين ومن المشايخ والأعيان و رجال الأعمال والإعلاميين.

وقال “آل جابر”: “الشكر موصول لأصحاب السمو والمعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة والمبعوث الأممي لليمن، ومنسق الشؤون الانسانية وموظفي الامم المتحدة عن ماعبروا به من مشاعر وتعازي حاره في وفاة الوالده غفر الله لها واسكنها فسيح جناته”.

وأضاف: “أشكر جميع الأشقاء في اليمن، ممن حضر العزاء أو تواصل على ماعبروا به من مشاعر ودعاء صادق، مقدراً لكل من حضر وعزّى أو أتصل أو دعى أو واساهم في وفاة والدته -رحمها الله-.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السفير آل جابر يرفع شكره لخادم الحرمين وولي عهده لتعزيته في وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.