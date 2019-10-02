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2019-10-02 أمطار ورياح على تبوك حتى العاشرة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك.

وبينت الهيئة أن الحالة التي تشمل محافظة الوجه وأملج، تبدأ من الساعة الـ 3 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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