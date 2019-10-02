عطل يضرب تويتر وتويت ديك

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض موقع “تويتر” اليوم الأربعاء إلى عطل تقني، تسبب في عدم ظهور أي محتوى أمام المستخدمين.

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ويوم أمس قالت تويتر: إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له، تعرض لعطل، وإن الخدمة انقطعت عن آلاف المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء: “قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعًا”.

ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى بشأن أسباب الحادث.







