الان تتابع قريبا.. محاكمة خلية إرهابية شاركت في تفجير مساجد واغتيال العميد كتاب الحمادي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
تستعد المحكمة الجزائية لمحاكمة خلية إرهابية مكونة من ٤٥ متهما، في جرائم متعددة، أهمها اغتيال رجال أمن من ضمنهم العميد كتاب الحمادي.
ومن أبرز الجرائم الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم العميد/ كتاب الحمادي، والاشتراك في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد بمنطقة نجران.
كما شهدت الجرائم الاشتراك في تفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.
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