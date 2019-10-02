الان تتابع النيابة العامة توجه بالقبض على معنف طفل بالضرب والحرق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - ناصر السلمي - الخليج 365:
أصدرت النيابة العامة ، أمرًا بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص، إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.
ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد ( ٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.
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