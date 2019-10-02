الان تتابع مواطن يشنق نفسه في «بايكة» سيارته بمنزله في الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - هاني الثبيتي:
قام مواطن سعودي في العقد الرابع من عمره صباح اليوم الأربعاء بعملية انتحار بعد أن شنق نفسه داخل “بايكة” سيارته الواقعة بفناء منزله بمحافظة الطائف وذلك إثر خلاف عائلي.
وتلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغاً من ابنة المواطن الصغيرة تفيد بفقدان والدها وعند حضور الدوريات الأمنية والبحث عنه اتضح بأنه قد فارق الحياة بعد أن قام بشنق نفسه داخل موقف سيارته الأمر الذي استدعى حضور الزوجة وأخذ أقوالها حيث اتضح بعد ذلك أن خلافاً جرى بينها وبين زوجها الأمر الذي دعاه إلى شنق نفسه .
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