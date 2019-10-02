تعليق الدراسة في بعض محافظات المملكة العربية السعودية

أعلن مدير تعليم الدكتور إبراهيم النعمي تعليق الدوام الدراسي في محافظة جازان، اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019م، في مدارس تعليم جازان وصبيا، وجاء هذا بناءً على التقارير الخاصة بحالة الطقس التي شهدتها محافظة جازان والآثار المترتبة عليها، حيث تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاع التيار الكهربائي استمرت لساعات طويلة، مما أدى إلى استنفار البلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، وأيضاً شرطة المرور ،وجاء هذا التعليق حرصاً على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة بسبب حالة الطقس في قرى جنوب مكة المكرمة

أعلنت عدد من المدارس الموجود في القرى جنوب مكة المكرمة، حسب توجيهات مدير مكتب التعليم بجنوب مكة المكرمة، تعليق الدوام اليوم الأربعاء وذلك بسبب الأحوال الجوية وما شهدته تلك القرى من أمطار وسيول، بسبب عاصفة هيكا، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

شمل التعليق الدراسي القرى التالية: الضيقة، وعرعر، ووادي نعمان، والكر، والصرف، والصمان، وملكان، وادي ضيم، والبيضاء، والإسكان، والملحاء، والحسينية، حوية نمار، ودفاق، وتم التنسيق مع إدارة التعليم في المناطق.

حالة الطقس في جنوب مكة المكرمة

أرسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، تنبيهاً لكلاً من مكة المكرمة (تضم المناطق الساحلية)، والمدينة المنورة (تضم الأجزاء الساحلية)، وعسير والباحة، ونجران وجازان أيضاً، باستمرار هطول الأمطار على هذه المناطق، وذكرت أنه سوف تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية.