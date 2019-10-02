دخول حساب المواطن وموعد الصرف والفئات المستحقة وكيفية التواصل مع خدمة…

دخول حساب المواطن من أكثر الأمور التي يبحث عنها جميع مستفيدي برنامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من البرامج التي تهدف إلى حماية المواطن السعودي، ومساعدته على مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن التغيرات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولذلك وضعت برنامج حساب المواطن، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم جميع الأفراد أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وتخفيف آثر التغيرات التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية.

التسجيل في حساب المواطن

يُمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم، من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

ثم اضغط على زر (تسجيل جديد).

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق، ثم اضغط على زر (تسجيل).

ستصلك رسالة على الهاتف الجوال الخاص بك، تحتوي على الرقم السري.

بعد ذلك أدخل رقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق، ثم أضغط على زر دخول.

ستلاحظ ظهور صفحة تالية تحتوي على أربع خيارات، وهم (تعبئة أو استكمال الطلب، ملخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).

قم بالضغط على خيار (تعبئة أو استكمال الطلب).

ثم أدخل البيانات التالية (الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، حالة القدرة على العمل، المستوى التعليمي)، ثم أضغط على زر التالي.

ثم قم بتعبئة بيانات العنوان، وبيانات التابعين، وبيانات الدخل، وبيانات العقارات الخاصة بك، والحساب البنكي.

في النهاية، قم بمراجعة بيانات الطلب، ثم أضغط على مربع الإقرار والتعهد للحفظ.

دخول حساب المواطن

يستطيع المواطن السعودي تسجيل الدخول إلى حساب المواطن؛ للاستعلام عن قيمة الدعم، ومعرفة كافة الأخبار المتعلقة بالبرنامج، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، وكلمة السر.

ثم أضغط على زر تسجيل الدخول.

ستلاحظ ظهور صفحة الحساب الخاصة بك على البرنامج.

مراحل استحقاق برنامج حساب المواطن

تمر عملية الاستحقاق بثلاث مراحل، وهي:

أولاً: مرحلة التسجيل

يستطيع المواطن السعودي التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على الإنترنت، وبعد التسجيل يقوم الموقع بالمراجعة الآلية لجميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها للتحقق من صحتها.

ثانياً: مرحلة التأهل

يقوم الموقع بعد ذلك بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف الخاص بالمتقدم؛ لإبلاغه بالموافقة، وإمكانية حصوله على الدعم الحكومي.

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ثالثاً: مرحلة الاستحقاق

يقوم المسئولون عن البرنامج في هذه المرحلة بتقدير قيمة الدعم المادي لجميع المتقدمين المستحقين للدعم.

الفئات المستهدفة من برنامج حساب مواطن

الأسر السعودية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

المواطن السعودي الغير متزوج.

المرأة السعودية المتزوجة من مواطن غير سعودي.

حساب المواطن متى ينزل

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أنه يتم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين، في اليوم العاشر من كل شهر، والجدير بالذكر أنه تم صرف الدفعة 22 من حساب المواطن يوم 10 سبتمبر الماضي، وتم صرف حوالي 2.6 مليار ريال.

أهداف برنامج حساب المواطن

تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية الناتجة عن إجراءات التحول الوطني التي تُسبب الضرر بالمواطنين.

وضع برنامج شامل؛ لتقديم الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض.

رفع درجة الوعي لدى المواطنين، وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك جميع مصادر الطاقة.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

يُمكن لأي مواطن التواصل مع الدعم الفني للبرنامج، وإرسال جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بخدمة العملاء، وتتاح الخدمة يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً، أما يومي الجمعة والسبت تتوافر الخدمة من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، وطرق التواصل مع الدعم الفني هي:

الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 19912.

أو التواصل من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

أو التواصل مع خدمة العملاء عبر تويتر [email protected]

جوائز حساب المواطن

حقق برنامج حساب المواطن إنجاز كبير في مساعدة أصحاب الدخل المنخفض، وحاز البرنامج على جوائز كثيرة، ومنها:

جائزة أفضل مركز اتصال.

جائزة أفضل مقدم خدمات في القطاع العام.

شهادة الأيزو 9001 للجودة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن يهدف إلي تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين بالمجتمع السعودي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في المعيشة بين مختلف الطبقات، وايضاً مساعدة المواطن السعودي على العيش في حياة كريمة داخل المملكة.