السعودية | مصور سعودي يرصد فرحة الأطفال في مكة بزخات المطر

شكرا لقرائتكم مصور سعودي يرصد فرحة الأطفال في مكة بزخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص مصور سعودي فرحة أطفال إحدى حارات مكة بزخات المطر، فأخرج عدسته لالتقاط تلك البسمات البريئة، موضحاً في حديثه لـ"العربية.نت" بأن بهجة الأطفال تحت المطر أعادته إلى طفولته.

المصور الفوتوغرافي نجا السعيدي يروي قصة الصور قائلا: "عند هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة يوم أمس على مكة المكرمة نظرت إلى الأجواء من شباك منزلي، ورأيت من بعيد الأطفال يلهون في المطر مستمتعين بالأجواء الفاتنة، شعرت بحنين إلى تلك اللحظات الفائتة من عمري التي أحتفظ بها في ذاكرتي".

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وأضاف: "على الفور حملت كاميرتي وخرجت لالتقاط صور عفوية وسريعة لهم، وهم يكادون يطيرون من الفرحة تحت حبات المطر اللطيفة".

ولفت نجا السعيدي إلى أن تصرفات الأطفال لا تتغير مهما تغيرت الأجيال، وتابع: "رأيت طفلاً يركض ويفتح فمه للسماء حتى يتذوق طعم المطر، وكان يتفاعل بشقاوة أذكر أننا كنا نفعل مثلها أيام الصغر".

وأوضح السعيدي في سياق حديثه أنه يحترف التصوير منذ عام 2005، إلا أن المشاهد الطفولية التي اقتنصها أمس تعتبر من أجمل اللقطات التي عاشها لحظة بلحظة، وكان يسابق الزمن في رصدها بتلقائية ومحبة.