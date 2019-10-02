، تفاعلاً مع "الخليج 365".. "تخصصي الملك فيصل" يحدّد موعداً لاستقبال "الفهمي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دهمها السرطان في يدها وترقد بمستشفى النور بمكة دون علاج منذ شهر

تفاعل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، مع مناشدة ذوي المريضة "دخيلة الفهمي" التي تعاني ورماً سرطانياً في يدها.

وفي التفاصيل؛ تلقى ذوي المريضة "الفهمي" رسالة من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، اليوم، عقب نشر "الخليج 365"، خبراً عن حالتها الأسبوع الماضي، بموعد دخولها المستشفى بعد قبولها، يوم الإثنين المقبل الموافق 8 / 2 / 1441.

جاء هذا التفاعل بعد خبر نشرته "الخليج 365"، الأسبوع الماضي، تحت عنوان: "السرطان يدهم (الفهمي) في يدها.. وذووها يناشدون نقلها لمستشفى متخصص"، حيث ناشد فيه ذوو مريضة خمسينية ترقد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، منذ أكثر من شهر، وتعاني مرض السرطان، مسؤولي وزارة الصحة، نقلها إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وأشاروا حينها إلى أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أرسل إحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، قوبلت بالرفض؛ بداعي أنه لا يوجد تخصص في أورام العظام بالمدينة الطبية، بينما لا تزال معاملة قبول حالتها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة هي الأخرى عالقة حتى الآن، قبل أن يتم قبول حالتها بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.