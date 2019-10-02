مقطع صوتي لأول خطاب ملكي يبث من أول محطة إذاعية في المملكة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية مقطعاً صوتياً لأول خطاب ملكي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يبث عبر أول محطة إذاعية سعودية، وكان ذلك قبل سبعين عاماً ميلادية.
وأذيع الخطاب الذي ألقاه الملك فيصل نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، والذي تضمن ترحيباً بالحجاج الذين قَدِموا إلى المشاعر المقدسة، وتمنياته لهم بالحج المبرور والذنب المغفور.
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