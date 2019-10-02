السعودية اليوم / ورشة عمل عن تطوير الإيواء السياحي بمنطقة عسير



أبها 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير أمس، ورشة عمل بعنوان " تطوير الإيواء السياحي بمنطقة عسير " بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بحضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي.

وبدأت الورشة بكلمة عضو مجلس إدارة الغرفة سعيد بن علي بن قماش، أشار فيها إلى أن الهدف هو إشراك الجميع في تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفع مستوى جودة المرافق السياحية، تزامناً مع النهضة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية في شتى المجالات التنموية.

وتضمن أعمال الورشة، عرض عدة مبادرات منها، نوعية الخدمات في مرافق الإيواء السياحي، وبرنامج تفعيل دور الشركاء الحكوميين، ومبادرة الجودة وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن الغرفة تسعى للمساهمة في تطوير الإيواء السياحي بالمنطقة بالتكامل مع كافة الجهات المعنية .

وفي الختام تم إصدار العديد من التوصيات لتطوير مرافق الإيواء السياحي ورفع جودة المنتج المقدم .

// انتهى //

12:17ت م

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