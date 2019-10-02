السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يتفقد إدارة المساجد في عنيزة



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي أمس، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عنيزة، حيث التقى مدير الإدارة محمد بن سليمان البادي، واطلع على أقسام وأعمال الإدارة، وما تقدمه من خدمات لمنسوبي المساجد والمواطنين.

وأكد العتيبي على أهمية التطوير واستخدام التقنية الحديثة، والاهتمام برعاية المساجد، وأهمية البرامج الدعوية التي تناسب حاجة المسلم في هذا الوقت، التي يجب أن يوضح من خلالها الأخطار التي تحاك لهذه البلاد المباركة وأهلها من قبل بعض الفرق الضالة، والأحزاب المنحرفة عن منهج الوسطية وسماحة الإسلام، التي تسعى لتفكيك اللحمة الوطنية، وإحداث الفرقة بين الراعي والرعية.

من جهة أخرى، التقى الشيخ وجب العتيبي خلال زيارته للمحافظة، محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وذلك في مكتبه، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أعمال فرع الوزارة ممثلا بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة، تجول المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم على عدد من المساجد والجوامع بمحافظة عنيزة، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط وشمال وغرب عنيزة.

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11:46ت م

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