السعودية اليوم / تعليم القطيف يبحث سبل التعاون مع بريد الشرقية



القطيف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

التقى مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط أمس الأول في مكتبه بمقر إدارة التعليم، بمدير عام بريد المنطقة الشرقية أحمد بن محمد البليهد، وذلك في إطار اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمحافظة لتعزيز سبل الشراكة بين المؤسستين.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية ورفع مستوى الجودة بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع على أفراده ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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11:40ت م

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