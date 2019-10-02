السعودية اليوم / دورة الإمام عبداللطيف آل الشيخ العلمية الأولى تواصل فعالياتها بدرسين علميين



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, يومي الأحد والاثنين الماضيين، تنظيم دورة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ - رحمه الله - العلمية الأولى، في جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل بحي طويق في مدينة الرياض.

وتناولت الدورة شرح متن الأربعين النووية، والأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية, إلى جانب عدد من الدروس العلمية التي يلقيها عدد من الدعاة وأعضاء هيئة التدريس، وتستمر خمسة أيام.

يذكر أن الدورة تمت متابعتها عبر وسائل البث المباشر عن طريق قناة اليوتيوب وتويتر، وتغطية بلغة الإشارة للصّم .

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11:37ت م

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