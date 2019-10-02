

مكة المكرمة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة تقريره السنوي للعام الماضي 1440هـ، الذي حمل عنوان "ماذا حدث في 360 يوماً الماضية".

وتضمن التقرير منجزات البرامج الدعوية التي قدمها المكتب خلال العام الماضي للحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم, حيث بلغ عدد المستفيدين (1,233,530) شخصاً.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة المكتب الدكتور عصام بن هاشم الجفري بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعاتها الدؤوبة التي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة.

وعبر الدكتور الجفري عن شكره لكل من أسهم في إنجاح تلك البرامج والمشاريع، سائلاً الله تعالى لهم القبول والسداد.

// انتهى //

11:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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