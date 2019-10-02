السعودية اليوم / "نادي أجيال الشبابي" برنامج بتنمية نجران غداً



نجران 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران غداً، برنامج "نادي أجيال الشبابي" لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بمقر اللجنة في حي المخيم بمدينة نجران.

ويشتمل البرنامج الذي يُقام كل يوم خميس، على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والمهارات

يأتي البرنامج ضمن المناشط والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.

// انتهى //

11:13ت م

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نجران 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران غداً، برنامج "نادي أجيال الشبابي" لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بمقر اللجنة في حي المخيم بمدينة نجران.ويشتمل البرنامج الذي يُقام كل يوم خميس، على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والمهارات الرياضية والحياتية التي تنمي قدرات الطلاب وتطور مهاراتهم.يأتي البرنامج ضمن المناشط والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //11:13ت م0046

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