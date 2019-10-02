

الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

يفتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري غداً، المعرض الثالث للرفق بالحيوان بالمنطقة الشرقية والفعاليات المصاحبة له، الذي يصادف 4 أكتوبر من كل عام، وذلك بمجمع مارينا مول بالدمام.

وأفاد المهندس المطيري أن المعرض الذي يستمر لمدة يومين من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، يستهدف جميع شرائح المجتمع من الأسرة والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان والأخصائيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية وحماية الحياة الفطرية والثروة السمكية، مشيراً إلى أن المعرض يتضمن بعض الأركان التفاعلية وعرض تجارب بعض المهتمين بشؤون الرفق بالحيوان والبيئة من بعض المجموعات الشبابية.

// انتهى //

11:11ت م

0045





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية يفتتح المعرض الثالث للرفق بالحيوان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.