اليوم الوطني / سمو أمير منطقة عسير يرعى احتفالات اليوم الوطني في مركز "الفرشة"



أبها 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حفل محافظة سراة عبيدة والمراكز التابعة لها على الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، الذي أقيم مساء أول أمس بالساحة الشعبية في مركز "الفرشة" التابع لمحافظة سراة عبيدة.

وأعرب سموه في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة ، وقال: " أتشرف أنني أقف في هذا المكان من الحد الجنوبي الأبي ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بين هؤلاء الرجال الأشاوس وهذه القبائل العظيمة, وهذه البهجة والهمة واللحمة الوطنية التي تشاهدونها أمامكم ونحن لا نبعدُ إلا مسافة عشرة كيلو مترات فقط من الحد الجنوبي الذي يحميه الجندي السعودي الواقف كالصخرة الصامدة ضد كل معتدٍ على حد الوطن".

وأكد سموه أن للمناطق الحدودية ومنها مركز "الفرشة" مكانتها الخاصة, مشيراً أن هذا الاحتفال أعادنا لمناسبة التوحيد والدور العظيم الذي قام به مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله -, وكذلك مسيرة التنمية التي انطلقت خلالها المملكة وصولاً إلى يومنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وعضيده وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله-.

وقال سموه: "هذه الحشود الغفيرة من المشايخ والأهالي هنا على الحد الجنوبي التفوا جميعاً في هذا اليوم العظيم ولاءً وانتماءً ووفاءً للوطن، وتقديراً وعرفاناً بالدور الكبير الذي يقوم به أبطالنا رجال الوطن الأشاوس ودرعه الحصين على الحد الجنوبي للحفاظ على أمنه واستقراره".

ونقل أمير منطقة عسير البشرى لأهالي مركز الفرشة وتهامة قحطان بأنها مقبلة ـ بإذن الله تعالى ـ على مشروعات تنموية يأتي في مقدمتها 4 مشروعات دخلت ضمن مشروعات المشهد الحضري الذي يشمل كل محافظات منطقة عسير.

وأطلق سمو أمير منطقة عسير فور وصوله مقر الحفل المسيرة الوطنية التي شارك فيها أهالي محافظة سراة عبيدة ومراكزها وطلاب المدارس على الحد الجنوبي، ثم تجول على أجنحة المعرض المصاحب للمناسبة، حيث اطلع على ما يحتضنه من أركان وأجنحة تضم مشاركات عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، مستمعاً إلى شرح المشاركين عن كل ركن.

ثم ألقى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا كلمة الأهالي رحب فيها بأمير منطقة عسير مستعرضاً ما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان.

وقدّم محافظ سراة عبيدة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني, مستعرضاً أمجاد الوطن ومايزهو به من مسيرة تنموية ونهضة شاملة في جميع المجالات، مشيراً في كلمته إلى الدور الكبير الذي يقوم به جنود الوطن البواسل من المواقف البطولية في ميادين الشرف والعزة.

بعد ذلك ألقيت قصيدة وطنية للشاعر يحيى دوران.

ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد عسيري كلمة التعليم بالحد الجنوبي قدّم فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، مشيراً إلى الوحدة العظيمة التي قادها الملك المؤسس التي حولت الصحراء القاحلة إلى أرض خضراء يانعة، تشهد نهضة على كل الأصعدة بخطاً متسارعة.

واستعرض الدكتور العسيري ما قدمه التعليم في المحافظة من المبادرات الداعمة للتعلم ومثيلها من المبادرات الداعمة لأبطال الحد الجنوبي، مستشهداً بمبادرة (وطننا أمننا) ومبادرة (على الحد اتحدنا) ومبادرة (على الحدود كلنا جنود) ومبادرة (بدمي أفديك ياوطنی) وغيرها من المبادرات.

ثم استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين .

ثم أطلق أبناء شهداء الواجب المشاركين في الاحتفال تسعة وثمانين حمامة سلام، تلي ذلك كلمة لعميد كلية العلوم والآداب بمحافظة سراة عبيدة الدكتور محمد آل كردم رحّب فيها بأمير عسير مؤكداً بأن الحشود الغفيرة التي شاركت من كل حدب وصوب من مراكز الحد الجنوبي في هذه المناسبة لذكرى اليوم الوطني للمملكة، أتوا إيماناً منهم بالولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لكل جزء من الوطن العظيم" .

بعد ذلك قُدّم أوبريت "قمة وطن" .

واختتم الحفل بالعرضة

// انتهى //

11:11ت م

0044



أبها 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حفل محافظة سراة عبيدة والمراكز التابعة لها على الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، الذي أقيم مساء أول أمس بالساحة الشعبية في مركز "الفرشة" التابع لمحافظة سراة عبيدة.وأعرب سموه في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة ، وقال: " أتشرف أنني أقف في هذا المكان من الحد الجنوبي الأبي ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بين هؤلاء الرجال الأشاوس وهذه القبائل العظيمة, وهذه البهجة والهمة واللحمة الوطنية التي تشاهدونها أمامكم ونحن لا نبعدُ إلا مسافة عشرة كيلو مترات فقط من الحد الجنوبي الذي يحميه الجندي السعودي الواقف كالصخرة الصامدة ضد كل معتدٍ على حد الوطن".وأكد سموه أن للمناطق الحدودية ومنها مركز "الفرشة" مكانتها الخاصة, مشيراً أن هذا الاحتفال أعادنا لمناسبة التوحيد والدور العظيم الذي قام به مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله -, وكذلك مسيرة التنمية التي انطلقت خلالها المملكة وصولاً إلى يومنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وعضيده وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله-.وقال سموه: "هذه الحشود الغفيرة من المشايخ والأهالي هنا على الحد الجنوبي التفوا جميعاً في هذا اليوم العظيم ولاءً وانتماءً ووفاءً للوطن، وتقديراً وعرفاناً بالدور الكبير الذي يقوم به أبطالنا رجال الوطن الأشاوس ودرعه الحصين على الحد الجنوبي للحفاظ على أمنه واستقراره".ونقل أمير منطقة عسير البشرى لأهالي مركز الفرشة وتهامة قحطان بأنها مقبلة ـ بإذن الله تعالى ـ على مشروعات تنموية يأتي في مقدمتها 4 مشروعات دخلت ضمن مشروعات المشهد الحضري الذي يشمل كل محافظات منطقة عسير.وأطلق سمو أمير منطقة عسير فور وصوله مقر الحفل المسيرة الوطنية التي شارك فيها أهالي محافظة سراة عبيدة ومراكزها وطلاب المدارس على الحد الجنوبي، ثم تجول على أجنحة المعرض المصاحب للمناسبة، حيث اطلع على ما يحتضنه من أركان وأجنحة تضم مشاركات عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، مستمعاً إلى شرح المشاركين عن كل ركن.ثم ألقى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا كلمة الأهالي رحب فيها بأمير منطقة عسير مستعرضاً ما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان.وقدّم محافظ سراة عبيدة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني, مستعرضاً أمجاد الوطن ومايزهو به من مسيرة تنموية ونهضة شاملة في جميع المجالات، مشيراً في كلمته إلى الدور الكبير الذي يقوم به جنود الوطن البواسل من المواقف البطولية في ميادين الشرف والعزة.بعد ذلك ألقيت قصيدة وطنية للشاعر يحيى دوران.ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد عسيري كلمة التعليم بالحد الجنوبي قدّم فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، مشيراً إلى الوحدة العظيمة التي قادها الملك المؤسس التي حولت الصحراء القاحلة إلى أرض خضراء يانعة، تشهد نهضة على كل الأصعدة بخطاً متسارعة.واستعرض الدكتور العسيري ما قدمه التعليم في المحافظة من المبادرات الداعمة للتعلم ومثيلها من المبادرات الداعمة لأبطال الحد الجنوبي، مستشهداً بمبادرة (وطننا أمننا) ومبادرة (على الحد اتحدنا) ومبادرة (على الحدود كلنا جنود) ومبادرة (بدمي أفديك ياوطنی) وغيرها من المبادرات.ثم استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين .ثم أطلق أبناء شهداء الواجب المشاركين في الاحتفال تسعة وثمانين حمامة سلام، تلي ذلك كلمة لعميد كلية العلوم والآداب بمحافظة سراة عبيدة الدكتور محمد آل كردم رحّب فيها بأمير عسير مؤكداً بأن الحشود الغفيرة التي شاركت من كل حدب وصوب من مراكز الحد الجنوبي في هذه المناسبة لذكرى اليوم الوطني للمملكة، أتوا إيماناً منهم بالولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لكل جزء من الوطن العظيم" .بعد ذلك قُدّم أوبريت "قمة وطن" .واختتم الحفل بالعرضة السعودية وإطلاق الألعاب النارية التي تزينت بها سماء مركز الفرشة على الحد الجنوبي.// انتهى //11:11ت م0044

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.