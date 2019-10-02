السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على أجزاء من منطقة



تبوك 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك.

وبينت الهيئة أن الحالة التي تشمل محافظة الوجه وأملج، تبدأ من الساعة الـ 3 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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11:05ت م

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