242.4 مليار دولار.. قفزة قياسية بالمعروض النقدي في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى 11.78% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.
وبلغ المعروض النقدي 3.93 تريليون جنيه مصري (242.44 مليار دولار) في نهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 3.88 تريليون جنيه في نهاية يوليو/تموز 2019.
وتستهدف مصر نمواً عند 6.1% في السنة المالية 2019-2020. وتوقعت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
ويواصل الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار، منذ بداية الأسبوع بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.
وتوشك مصر على إنهاء برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
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