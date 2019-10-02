2019-10-02

ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي ترتفع إلى 8.6%

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت ملكية الأجانب في السوق السعودية خلال شهر سبتمبر، لتمثل 8.6% من إجمالي القيمة السوقية وهو ما يمثل زيادة بربع في المئة مقارنة مع شهر أغسطس.

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وبلغ مجموع قيمة عمليات شراء المستثمر الأجنبي خلال سبتمبر أكثر من 18.3 مليار ريال تمثل ما نسبته 28% من إجمالي عمليات الشراء.

كما بلغ مجموع قيمة عمليات البيع حوالي 12.65 مليار ريال تمثل نحو 19.5% من إجمالي عمليات البيع، فيما بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال سبتمبر نحو 64.5 مليار ريال سعودي بانخفاض نسبته 18% عن قراءة أغسطس، بحسب “العربية”.