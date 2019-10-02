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ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي ترتفع إلى 8.6%
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت ملكية الأجانب في السوق السعودية خلال شهر سبتمبر، لتمثل 8.6% من إجمالي القيمة السوقية وهو ما يمثل زيادة بربع في المئة مقارنة مع شهر أغسطس.
وبلغ مجموع قيمة عمليات شراء المستثمر الأجنبي خلال سبتمبر أكثر من 18.3 مليار ريال تمثل ما نسبته 28% من إجمالي عمليات الشراء.
كما بلغ مجموع قيمة عمليات البيع حوالي 12.65 مليار ريال تمثل نحو 19.5% من إجمالي عمليات البيع، فيما بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال سبتمبر نحو 64.5 مليار ريال سعودي بانخفاض نسبته 18% عن قراءة أغسطس، بحسب “العربية”.
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