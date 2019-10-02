شكرا لقرائتكم طقس المدينة المنورة غير مستقر حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-02 طقس المدينة المنورة غير مستقر حتى هذا الموعد متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياح نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية الأفقية وسيول.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، وخيبر، والمهد، وبدر، وينبع، ووادي الفرع والعيص ، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 10 مساء.







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