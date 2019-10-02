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صعوبات مالية تجبر الإكوادور على الانسحاب من أوبك

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2019-10-02

صعوبات مالية تجبر الإكوادور على الانسحاب من أوبك

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت وزارة الطاقة الإكوادورية أن الإكوادور ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارًا من أول يناير بسبب مشكلات مالية.

وتحاول الإكوادور زيادة إنتاجها من النفط الخام في مسعى لتحقيق مزيد من الإيرادات ولم يلتزم البلد في مناسبات عديدة بحصة الإنتاج التي تحددها أوبك.

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وقالت الوزارة في بيان: “يرجع القرار إلى قضايا وتحديات داخلية يجب على البلد أن تتعامل معها فيما يتعلق بالاستدامة المالية.” لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر.

وأضاف البيان “الإجراء ينسجم مع خطة الحكومة الوطنية لخفض الإنفاق العام وتوليد دخل جديد”.

وتواجه الإكوادور، التي تقول إنها تنتج نحو 545 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، صعوبات جراء شح السيولة نظراً لاتساع العجز المالي والدين الخارجي الضخم.




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