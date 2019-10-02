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إطلاق نار كثيف بساحة التحرير في العراق

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2019-10-02

إطلاق نار كثيف بساحة التحرير في العراق

متابعات الخليج 365 - متابعة

وقع إطلاق نار كثيف في محيط ساحة التحرير وسط بغداد، عاصمة العراق التي شهدت يوم أمس مظاهرات دموية.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، جرى قطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالي في العراق بعد خروج تظاهرات شعبية في منطقة الشعب، منددة بقمع تظاهرات ساحة التحرير.

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وقطع متظاهرون أحد الطرق الرئيسة وسط منطقة الزعفرانية في بغداد.

وفي أعقاب ذلك، دعا نشطاء في محافظة الديوانية إلى مظاهرات حاشدة عصر اليوم الأربعاء لمواصلة الاحتجاج.

وتأتي احتجاجات اليوم بعد المظاهرات الدموية، التي شهدها العراق يوم أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 250 آخرين.

وأعلن رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.




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