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حريق غرفة يحتجز طفلًا في الخبر والمدني يتدخل

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2019-10-02

حريق غرفة يحتجز طفلًا في الخبر والمدني يتدخل

متابعات الخليج 365 - الخبر

أخمد الدفاع المدني في الخبر، صباح اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع في مكيف غرفة في شقة بحي الراكة.

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وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه احتجاز طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وهو بصحة جيدة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه، والأضرار التي لحقت بالغرفة.




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