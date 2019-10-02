شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» و«الأرصاد» تحذران من التقلبات الجوية على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جازان)

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بتساقط البرد وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جازان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، حرصاً على سلامتهم. كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وانعدام للرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، وبحرة وخليص. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساءً هذا اليوم.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحيه نشطة، وسحب رعدية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، تستمر حتى العاشرة مساءً. بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.