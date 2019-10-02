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تَسببت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، مساء أمس، في تسريبها بداخل مبنى كلية التصاميم بفرع جامعة أم القرى.
وحصلت "الخليج 365" على صور ومقاطع فيديو، تكشف كمية الأمطار المتسربة داخل القاعات الدراسية والممرات وساحات الكلية، مع تساقط مجموعة من سقوف القاعات الدراسية، بعد تسرب المياه بداخلها.
بدورهن تَخوّف عدد من الطالبات من تعرّضهن لصعق الكهربائي أثناء سقوط الأمطار وانتشار المياه في ممرات وبعض قاعات الكلية.
يُذكر أن العاصمة المقدسة شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الشوارع والطرقات.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:50 AM
تَخَوّف عدد من الطالبات من تَعرّضهن لصعق كهربائي نتيجة لذلك
تَسببت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، مساء أمس، في تسريبها بداخل مبنى كلية التصاميم بفرع جامعة أم القرى.
وحصلت "الخليج 365" على صور ومقاطع فيديو، تكشف كمية الأمطار المتسربة داخل القاعات الدراسية والممرات وساحات الكلية، مع تساقط مجموعة من سقوف القاعات الدراسية، بعد تسرب المياه بداخلها.
بدورهن تَخوّف عدد من الطالبات من تعرّضهن لصعق الكهربائي أثناء سقوط الأمطار وانتشار المياه في ممرات وبعض قاعات الكلية.
يُذكر أن العاصمة المقدسة شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الشوارع والطرقات.
، أمطار مكة تتسرب إلى كلية تصاميم أم القرى وتُسقط سقوف قاعاتها ،
المصدر : الخليج 365
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