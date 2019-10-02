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أكّدت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف.. وقالت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام #حماية_الطفل ونظام #الحماية_من_الإيذاء.
وكان في وقت سابق قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع @mlsd_1919
أو الاتصال على 1919.
وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:47 AM
قالت: رصدناها وستُتخذ الإجراءات وفق الأنظمة
أكّدت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف.. وقالت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام #حماية_الطفل ونظام #الحماية_من_الإيذاء.
وكان في وقت سابق قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع @mlsd_1919
أو الاتصال على 1919.
وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.
، "هيئة حقوق الإنسان": نتابع واقعة الطفل المعنّف ،
المصدر : الخليج 365
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