محمد بن مسعود - الدمام - المجلس وافق أيضاً على تعديل في بعض مواد الرهن التجاري وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري. 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:47 AM المجلس وافق أيضاً على تعديل في بعض مواد الرهن التجاري Advertisements "الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية "الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل بعض مواد الرهن التجاري. الكلمات المفتاحية ، "الشورى" يوافق على تعديل مادتين بنظام المرافعات الشرعية ،

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