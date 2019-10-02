، "الجيش الليبي" يدمّر مواقع تستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية ،

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استهدف الجيش الوطني الليبي مواقع في مطارَي معيتيقة ومصراتة كانت تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطارَي معيتيقة ومصراتة تُستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية.
وتابع في بيان رسمي نقلته "سكاي نيوز عربية": "إن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حدّدت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن هنغار استُخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة".
وأشار المسماري؛ إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضاً اثنين من الدشم (مخازن أسلحة)، إضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيَّرة في مطار مصراتة.
ونوّه المسماري؛ إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح.
"الجيش الليبي" يدمّر مواقع تستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-02
استهدف الجيش الوطني الليبي مواقع في مطارَي معيتيقة ومصراتة كانت تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطارَي معيتيقة ومصراتة تُستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية.
وتابع في بيان رسمي نقلته "سكاي نيوز عربية": "إن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حدّدت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن هنغار استُخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة".
وأشار المسماري؛ إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضاً اثنين من الدشم (مخازن أسلحة)، إضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيَّرة في مطار مصراتة.
ونوّه المسماري؛ إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:05 AM
بجانب مخازن أسلحة في مطارَي معيتيقة ومصراتة وبعد رصد مخابراتي
استهدف الجيش الوطني الليبي مواقع في مطارَي معيتيقة ومصراتة كانت تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطارَي معيتيقة ومصراتة تُستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية.
وتابع في بيان رسمي نقلته "سكاي نيوز عربية": "إن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حدّدت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن هنغار استُخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة".
وأشار المسماري؛ إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضاً اثنين من الدشم (مخازن أسلحة)، إضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيَّرة في مطار مصراتة.
ونوّه المسماري؛ إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح.
، "الجيش الليبي" يدمّر مواقع تستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية ،
المصدر : الخليج 365
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