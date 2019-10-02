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وقفت كل السيارات في انتظار الضوء الأخضر كي تعبر إشارة المرور في أحد التقاطعات بروسيا؛ لكن كان لسائق هذه السيارة رأي آخر؛ فقرر أن يسير بسيارته السوداء الصغيرة على الرصيف، إلى جوار الدرجات الهوائية والمشاة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقعت هذه الحادثة الطريفة في 12 سبتمبر الماضي، في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا.
وتقول الصحيفة: رفض سائق هذه السيارة السوداء انتظار إشارة المرور مع بقية السائقين، وربما اعتبر أن سيارته صغيرة، فقرر أن يصعد بها على الرصيف، ويضع نفسه وسيارته بين الدراجات الهوائية والمشاة، ويسير معهم؛ بل وحتى يعبر معهم بسيارته من منطقة عبور المشاة عبر الشارع.
وتضيف الصحيفة: هذا الوضع الغريب والخطير، كما أظهره شريط الفيديو، دفع امرأة إلى رفع كاميرا جوالها والتقاط فيديو للسيارة وأرقامها، كما تَقَدّمت نحو السائق مُحاوِلة تنبيهه للخطأ الذي يرتكبه؛ لكنه تجاهلها وقرر الاستمرار في السير على الرصيف.
ويُظهر الفيديو كيف أن السيارة صعدت على الرصيف الآخر، ومرت من بين الناس والدراجات، كي تنطلق مسرعة على الرصيف.
بالفيديو.. ماذا فعل سائق روسي كي لا يتوقف في إشارة المرور؟أيمن حسن الخليج 365 2019-10-02
وقفت كل السيارات في انتظار الضوء الأخضر كي تعبر إشارة المرور في أحد التقاطعات بروسيا؛ لكن كان لسائق هذه السيارة رأي آخر؛ فقرر أن يسير بسيارته السوداء الصغيرة على الرصيف، إلى جوار الدرجات الهوائية والمشاة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقعت هذه الحادثة الطريفة في 12 سبتمبر الماضي، في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا.
وتقول الصحيفة: رفض سائق هذه السيارة السوداء انتظار إشارة المرور مع بقية السائقين، وربما اعتبر أن سيارته صغيرة، فقرر أن يصعد بها على الرصيف، ويضع نفسه وسيارته بين الدراجات الهوائية والمشاة، ويسير معهم؛ بل وحتى يعبر معهم بسيارته من منطقة عبور المشاة عبر الشارع.
وتضيف الصحيفة: هذا الوضع الغريب والخطير، كما أظهره شريط الفيديو، دفع امرأة إلى رفع كاميرا جوالها والتقاط فيديو للسيارة وأرقامها، كما تَقَدّمت نحو السائق مُحاوِلة تنبيهه للخطأ الذي يرتكبه؛ لكنه تجاهلها وقرر الاستمرار في السير على الرصيف.
ويُظهر الفيديو كيف أن السيارة صعدت على الرصيف الآخر، ومرت من بين الناس والدراجات، كي تنطلق مسرعة على الرصيف.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:01 AM
في موقف غريب وخطير
وقفت كل السيارات في انتظار الضوء الأخضر كي تعبر إشارة المرور في أحد التقاطعات بروسيا؛ لكن كان لسائق هذه السيارة رأي آخر؛ فقرر أن يسير بسيارته السوداء الصغيرة على الرصيف، إلى جوار الدرجات الهوائية والمشاة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقعت هذه الحادثة الطريفة في 12 سبتمبر الماضي، في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا.
وتقول الصحيفة: رفض سائق هذه السيارة السوداء انتظار إشارة المرور مع بقية السائقين، وربما اعتبر أن سيارته صغيرة، فقرر أن يصعد بها على الرصيف، ويضع نفسه وسيارته بين الدراجات الهوائية والمشاة، ويسير معهم؛ بل وحتى يعبر معهم بسيارته من منطقة عبور المشاة عبر الشارع.
وتضيف الصحيفة: هذا الوضع الغريب والخطير، كما أظهره شريط الفيديو، دفع امرأة إلى رفع كاميرا جوالها والتقاط فيديو للسيارة وأرقامها، كما تَقَدّمت نحو السائق مُحاوِلة تنبيهه للخطأ الذي يرتكبه؛ لكنه تجاهلها وقرر الاستمرار في السير على الرصيف.
ويُظهر الفيديو كيف أن السيارة صعدت على الرصيف الآخر، ومرت من بين الناس والدراجات، كي تنطلق مسرعة على الرصيف.
، بالفيديو.. ماذا فعل سائق روسي كي لا يتوقف في إشارة المرور؟ ،
المصدر : الخليج 365
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